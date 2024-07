Le BEF débute dans le Moyen-Chari avec 4 947 candidats déterminés

C'est le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, M. Fidèle Ngolo, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement des épreuves au lycée Ahmed Mangué de Sarh. Il était accompagné du délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique, M. Allagueryam Danina, ainsi que d'autres personnalités du monde éducatif.



Dans son allocution, M. Danina a tenu à encourager les candidats à aborder les épreuves avec sérénité et confiance. Il leur a rappelé l'importance de cet examen pour leur avenir et les a exhortés à donner le meilleur d'eux-mêmes.



Le premier sujet d'épreuve, une rédaction, portait sur les impacts négatifs de la télévision et des réseaux sociaux sur la jeunesse actuelle. Un sujet d'actualité qui a certainement inspiré les candidats et les a amenés à réfléchir à leur propre utilisation de ces technologies.



Les épreuves écrites du BEF se poursuivront jusqu'au 5 juillet 2024. Les candidats composeront en français, mathématiques, sciences sociales, sciences de la vie et de la terre, et éducation physique et sportive.