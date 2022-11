Le Bahreïn attire 72,7 millions de dollars d'investissements dans les services financiers

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le Conseil a aidé neuf entreprises de services financiers à s'installer ou à se développer au Bahreïn, générant 72,7 millions de dollars US (27,5 millions de BHD) en investissements directs. Les investissements dans les services financiers devraient générer plus de 840 emplois au cours des trois prochaines années.



Parmi les entreprises de services financiers attirées par le Conseil figurent le principal fournisseur mondial de services de blockchain, Binance, l'entreprise locale de services bancaires ouverts, Spier Technologies, et le nouveau siège régional de Gulf Insurance Group (GIG).



Dalal Buhejji, directeur exécutif du Développement des affaires pour les services financiers au Conseil, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir de plus en plus d'investisseurs entrer dans le secteur des services financiers de Bahreïn, bénéficiant d'un écosystème solide et agile dirigé par un organisme de réglementation avant-gardiste Les services financiers sont pour nous un secteur prioritaire pour accroître les investissements et créer des emplois, conformément aux objectifs fixés dans le plan de relance économique du Bahreïn. »



Au total, le Conseil a attiré 921 millions d'USD (348 millions de BHD) d'investissements directs de 66 entreprises au cours des neuf premiers mois de l'année. Ces investissements devraient générer plus de 4 700 emplois au cours des trois prochaines années dans des secteurs clés, notamment les services financiers, les TIC, la logistique, la fabrication et le tourisme.



Le secteur des services financiers de Bahreïn est celui qui contribue le plus au PIB du royaume après le pétrole. Il est le plus ancien et le mieux établi de la région. Aujourd'hui, le secteur représente plus de 17 % du PIB du Bahreïn et emploie plus de 13 600 personnes, dont près de 70 % sont des Bahreïniens.



Grâce au plan de relance économique, Bahreïn vise à faire passer la contribution du secteur des services financiers au PIB à 20 % d'ici 2026. La stratégie de développement du secteur des services financiers s'articule autour de cinq grandes priorités : la création d'emplois, le développement des marchés de capitaux, le renforcement de la législation et des politiques réglementaires, la croissance du secteur de l'assurance, et le développement des services financiers et des fintech.