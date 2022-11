Le Barreau du Tchad interpelle les autorités sur l'État de droit

Le Barreau rappelle que les nombreuses déportations des détenus à Koro Toro posent problème sur le plan juridique. Il se dit surpris de la déclaration du parquet sur la procédure judiciaire en cours pour les évènements du 20 octobre.



Le Barreau souhaite la mise en place rapide de la commission d'enquête internationale pour la lumière sur les événements du 20 octobre et éventuellement sur les événements antérieurs au 20 octobre qui ont conduit à des pertes en vies humaines dans différentes localités du Tchad.



S'agissant des catastrophes naturelles liées à la montée des eaux, le Barreau constate avec regret la détérioration constante des conditions de vie des populations et la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché.



Le Barreau demande avec insistance au gouvernement de transition et à la justice d'assumer ses obligations régaliennes en assurant la sécurité de tous les tchadiens et de leurs biens, ainsi que de lutter contre la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché.