Le Bénin veut un nouveau système douanier en remplacement de SYDONIA World

Webb Fontaine, l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées et innovantes au service des gouvernements et de la douane, a annoncé que sa solution Customs Webb a été choisie par le Bénin comme nouveau système douanier, en remplacement de SYDONIA World.



Le projet renforce le partenariat de longue date entre Webb Fontaine et le gouvernement béninois, qui a l'ambition de se développer et de devenir l'un des environnements commerciaux les plus avancés technologiquement de la région.



Le projet se poursuit vers une approche entièrement intégrée du commerce, interconnectant toutes les principales plateformes commerciales telles que le guichet unique, le système communautaire portuaire, la solution de suivi électronique des marchandises, et maintenant, via Customs Webb, le système douanier. En tant qu'élément central et essentiel de l'environnement commercial, il est crucial et urgent pour les gouvernements d'exploiter des systèmes douaniers modernes et efficaces.



Customs Webb, le système douanier de Webb Fontaine, basé sur l'intelligence artificielle, a été choisi par le Bénin pour parachever l’entreprise de modernisation de la douane et optimiser l’environnement des échanges commerciaux.