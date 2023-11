Le Burkina Faso proche de l'autosuffisance alimentaire avec le périmètre irrigué de Yitenga

À entendre le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, compte tenu de la capacité de production du site, "l'autosuffisance alimentaire n'est plus loin".



En effet, la superficie totale du site, où est produit plusieurs variétés de riz, est estimée à 48 hectares, employant 268 personnes, dont 230 hommes et 38 femmes.



À terme, la production attendue est de 4,5 à 5 tonnes par hectare, soit un total d'environ 217 tonnes, avec un résultat d'exploitation déduit des charges d'une valeur de 21 485 000 F CFA.



Le Chef du Gouvernement a également visité une usine de mélange d'engrais. Dotée d'une capacité de production nominale de 90 tonnes par heure, cette usine, fonctionnelle depuis août 2023, devrait contribuer à réduire la facture d'engrais du Burkina Faso et soutenir la politique de gestion durable de la fertilité des sols.



L’usine est gérée par la Société d'exploitation des phosphates du Burkina (SEPB), une société d'Etat créée en 2012.