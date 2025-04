Le CEDPE réunit des experts pour débattre du rôle de l’UA dans la paix et la sécurité en Afrique centrale

Kébir Mahamat Abdoulaye, politologue engagé, a ouvert les débats en soulignant le rôle stabilisateur de l’UA au Tchad après la mort du Maréchal Idriss Déby Itno en 2021​ : « Beaucoup d’observateurs pensaient que le Tchad allait sombrer dans la guerre civile et le chaos, avec des conséquences en cascade dans toute la sous-région. » Selon lui, ces scénarios ont été évités grâce à la mise en place d’un dialogue inclusif, à la gestion de la transition, et surtout à l’accompagnement stratégique de l’Union africaine : « Dès les premières heures, l’UA a participé à la mise en place du Conseil militaire de transition et des autres organes institutionnels. Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a également rassuré les partenaires, favorisé le rassemblement des acteurs nationaux et internationaux et permis une transition pacifique. »



Cependant, cette action efficace au Tchad contraste fortement avec le manque de réactivité de l’UA face au conflit soudanais, alerte le politologue : Est-ce que l’UA a joué un rôle considérable pour arrêter la guerre ? Non. L’absence de l’UA dans la gestion du conflit au Soudan est criante. Pourtant, les répercussions sur le Tchad et d’autres pays d’Afrique centrale sont directes. « Nous partageons 1000 km de frontière », avec une population brassée de part et d'autre, a-t-il rappelé.