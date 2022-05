Le CEDPE suspend toute coopération avec l'ONUDC

L'ONUDC a organisé et invité à plusieurs reprises des chercheurs du CEDPE et ceux d'autres structures dans des ateliers (à l'intérieur et à l'extérieur du Tchad) censés être rémunérés, rapporte le service de communication du Centre. Elle n'a malheureusement pas honoré ses engagements. Pire, l'ONUDC exige des experts invités de prendre en charge des frais de voyage qui ne sont jamais remboursés.



Le CEDPE regrette que des chercheurs mis à la disposition de l'ONUDC depuis novembre 2021 n'ont pas reçu leurs frais. Le Centre s'indigne contre ce comportement irresponsable et demande aux organisations de redoubler de vigilance pour ne pas être encore victimes des pratiques de cette organisation.



Le CEDPE appelle les autorités compétentes du Bassin du lac Tchad à autoriser les activités de l'ONUDC uniquement si elles respectent les exigences minimales des intérêts de leurs pays.



Le CEDPE a par ailleurs décidé de suspendre sa collaboration avec l'ONUDC et s'est engagé à payer les frais de prestation des experts ayant pris part aux différents ateliers organisés par l'ONUDC.