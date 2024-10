Le COC-Tchad et le Port-Synthèse unissent leurs forces pour fluidifier le transit sur les corridors camerounais

Le Conseil des Chargeurs du Tchad (COC-Tchad), en étroite collaboration avec le Port-Synthèse camerounais, a mené une importante campagne de sensibilisation du 14 au 19 octobre 2024. L'objectif principal était de réduire les tracasseries subies par les transporteurs tchadiens aux postes de contrôle de NKOLMEYANG (région du Centre) et de MAMPANG (région de l'Est) au Cameroun.



Ces postes de contrôle, situés sur les corridors de transit reliant le Tchad aux ports camerounais, font souvent l'objet de plaintes de la part des transporteurs en raison de contrôles excessifs et de demandes de pots-de-vin. Ces pratiques ont un impact négatif sur la compétitivité des entreprises tchadiennes et entravent le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.



Les principaux axes de cette campagne étaient les suivants:

Sensibilisation des acteurs: Les équipes du COC-Tchad et du Port-Synthèse ont rencontré les autorités douanières, les forces de l'ordre et les transporteurs aux postes de contrôle concernés. Des échanges fructueux ont permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées par les transporteurs et de proposer des solutions concrètes.

Diffusion d'informations: Des brochures et des affiches ont été distribuées aux transporteurs pour les informer de leurs droits et des procédures à suivre en cas de contrôle.

Recommandations: Le COC-Tchad et le Port-Synthèse ont formulé un ensemble de recommandations à l'adresse des autorités camerounaises afin d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire les coûts liés aux formalités douanières.



Le COC-Tchad et le Port-Synthèse continueront à suivre de près la mise en œuvre des mesures annoncées et à mener des actions de suivi pour s'assurer de leur efficacité. Une nouvelle campagne de sensibilisation est d'ailleurs envisagée dans les prochains mois pour consolider les acquis.