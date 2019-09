Le Cameroun distingué pour sa coopération universitaire avec le Tchad

L’université Emi Koussi et sa consœur de l’Université de Moundou ont offert vendredi une attestation de reconnaissance à Paul Biya, président de la République du Cameroun pour son engagement dans la promotion de la coopération universitaire entre le Tchad et le Cameroun et à l’ambassade du Cameroun pour son dynamisme diplomatique et pour la facilitation de la coopération entre les universités camerounaises et tchadiennes.



Interrogé par Alwihda Info, l’ambassadeur du Cameroun au Tchad, Mohaman Sani Taoismou, s’est félicité des formations enseignées à l’université Emi Koussi, lors de la cérémonie de remise des parchemins à 674 étudiants. Il a adressé ses félicitations à tous les lauréats.



« En tant qu’ambassadeur du Cameroun au Tchad, je suis très content de la formation de l’université Emi Kossi. J’ai reçu une attestation de reconnaissance adressée au chef de l’Etat camerounais dans le cadre de la coopération entre le Cameroun, le Tchad et l’université Emi Kossi », a-t-il indiqué.



« Quand nous avons organisé le premier forum de la grande université du Cameroun, la cérémonie a vu la participation de l’université Emi Koussi. Au niveau de l’ambassade, on va faire des efforts pour améliorer nos relations. S’agissant des diplômes obtenus, je vais m’adresser au président Paul Biya pour plus de coopération », a ajouté l’ambassadeur.