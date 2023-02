Le Cercle de la jeunesse consciente lance ses activités pour un Tchad uni

N'Djamena - Le Cercle de la jeunesse consciente a officiellement annoncé le lancement prochain de ses activités lors d'un point de presse organisé ce 4 février 2023 à la Maison des médias. Le Cercle est composé d'une communauté de jeunes tchadiens motivés à travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour leur pays.



Le 11 février 2023, une cérémonie de lancement aura lieu à la Maison de la Femme de N'Djamena. Cet événement marque le début d'une série de programmes et de projets visant à renforcer la solidarité et la cohésion parmi les jeunes Tchadiens.



L'objectif principal du Cercle de la jeunesse consciente est de rassembler la jeunesse tchadienne en une seule force pour construire un Tchad où la fraternité est solide et où la haine et la guerre ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les membres du Cercle sont déterminés à travailler ensemble pour faire de leur vision une réalité.