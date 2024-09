Le Chinois à l'école : Vers une nouvelle dynamique pour l'éducation au Tchad

Contenu de la Réunion

Échange d'Idées et d'Expériences : Discussions entre les écoles ayant déjà intégré l'enseignement du chinois.

Partage d'Expériences : Échanges entre les enseignants locaux de la langue chinoise.

Présentation des Écoles : État des écoles prêtes à débuter l'enseignement du chinois.

Situation des Institutions de Formation : Présentation des établissements prêts à enseigner le chinois.



Participants

Enseignants de chinois.

Dirigeants des écoles tchadiennes ayant déjà mis en place l'enseignement du chinois.

Dirigeants des écoles prêtes à commencer l'enseignement du chinois.

Cette réunion représente une étape clé pour renforcer l'enseignement du chinois au Tchad et favoriser les échanges culturels et éducatifs entre le Tchad et la Chine.