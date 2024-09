Le Collectif des investisseurs Tchadiens réitère son projet de création d'emplois en partenariat avec le MEDEF

Ce point de presse fait suite à la rencontre du 17 septembre entre le Collectif des Investisseurs Tchadiens et la Maison des Entreprises de France (MEDEF), au cours de laquelle un projet de création d'emplois sur une période de 5 à 10 ans a été remis au Directeur Général du MEDEF, M. Philippe Gauthier.



Mahamat Nour Abakar Malloumi a souligné que l'objectif de ce projet est d'apporter une contribution modeste mais significative pour aider les autorités à sortir le Tchad de la pauvreté par une voie plus courte et innovante. Il a exprimé sa gratitude envers tous les Tchadiens, socialement utiles et économiquement rentables, qui contribuent au développement du pays.



Il a également précisé que l'idée de son organisation est de mettre en place un concept original et novateur visant la création de quelque 3 000 entreprises « clé en main » : 600 entreprises par an, sur une période de 5 à 10 ans.



Mahamat Nour Abakar Malloumi a rappelé que le Tchad, avec ses 17 millions d'habitants, est un pays immensément riche en ressources. Selon lui, il existe suffisamment de richesses et de revenus pour satisfaire chaque Tchadien.