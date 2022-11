Le Conseil de paix et de sécurité divisé sur des sanctions contre le Tchad

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine s’est réuni ce 11 novembre en session sur la situation au Tchad. Les membres du Conseil ont examiné un rapport du président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat.



À l'issue de sa session, le Conseil de paix et de sécurité n'a pas adopté de sanctions contre le Tchad, rapportent plusieurs sources. D'éventuelles sanctions n'ont pas fait l'unanimité.



Interrogé ce vendredi par Alwihda Info, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, s'est réservé de tout commentaire dans l'attente du communiqué final du Conseil de paix et de sécurité.



Sur les réseaux sociaux, le président de la transition Mahamat Idriss Deby a réagi : "Dieu est grand".