Le FSPPI et le Fonds Saoudien pour le Développement : vers un partenariat stratégique pour le Tchad

Le 21 novembre 2024, le Fonds Spécial de Préparation des Projets d'Infrastructures (FSPPI) a franchi une étape importante dans sa quête de financement. Son directeur général, Dr Issa Doubragné, a rencontré ce jeudi la délégation du Fonds Saoudien pour le Développement, en visite au Tchad.





Cette rencontre a été l'occasion pour le FSPPI de présenter ses activités et de solliciter le soutien financier du Fonds Saoudien. Le FSPPI, qui a pour mission de préparer les projets d'infrastructures et de rechercher les financements nécessaires, a détaillé ses projets en cours et à venir, soulignant leur importance pour le développement du Tchad.





Un partenariat prometteur



Le chef de la délégation du Fonds Saoudien pour le Développement, Ahmad Ali Almister, s'est montré très intéressé par les projets présentés par le FSPPI. Il a souligné l'importance de soutenir les pays en développement, comme le Tchad, dans leurs efforts pour améliorer leurs infrastructures. Ahmad Ali Almister s'est engagé à transmettre les informations recueillies à sa hiérarchie en vue d'étudier les possibilités de coopération.





Les enjeux d'un tel partenariat



Un partenariat entre le FSPPI et le Fonds Saoudien pour le Développement pourrait avoir des implications majeures pour le développement du Tchad. En effet, le Fonds Saoudien est connu pour son soutien aux projets d'infrastructures dans les pays en développement. Un financement de ce partenaire permettrait d'accélérer la réalisation de projets cruciaux pour le développement économique et social du pays, tels que la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux ou d'écoles.





Les prochaines étapes



Les deux parties ont convenu de maintenir le dialogue et d'explorer les pistes de collaboration les plus prometteuses. Des discussions plus approfondies devraient avoir lieu dans les prochains mois pour finaliser les modalités d'un éventuel partenariat.