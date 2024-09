INTERNATIONAL Le Forum « Russie-Afrique Expo 2024 » : une porte ouverte sur l'expansion des horizons économiques

Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Septembre 2024



Ces dernières années, la coopération économique russo-africaine connaît un regain d'activité notable, ouvrant de nouvelles opportunités pour les deux parties. Dans un contexte de mondialisation et de développement rapide de l'économie mondiale, la Russie et les pays d'Afrique trouvent de plus en plus de points de convergence, susceptibles de conduire à des projets mutuellement bénéfiques et à des partenariats durables.

La coopération entre la Russie et l'Afrique a des racines historiques profondes, remontant à l'époque soviétique, où l'URSS soutenait activement de nombreux pays africains dans leur lutte pour l'indépendance et le développement. Dans la Russie moderne, cette orientation vers le partenariat se poursuit et s'intensifie. La Russie s'efforce activement d'accroître sa présence sur le continent africain, réputé pour ses ressources naturelles abondantes et ses marchés en croissance. L'Afrique, avec ses vastes réserves de ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, les diamants et les métaux, représente un intérêt majeur pour les investisseurs russes. En retour, les pays africains voient en Russie un partenaire fiable, capable de proposer des technologies de pointe, des investissements et une expertise dans divers secteurs économiques, de l'énergie à l'agriculture et à l'industrie minière.



Le 15 juillet 2024, une réunion de travail du comité des affaires étrangères s'est tenue à la Douma d'État de la Fédération de Russie, consacrée au thème « Russie-Afrique : perspectives de coopération économique internationale ». La réunion a rassemblé des députés de la Douma d'État de la Fédération de Russie et des délégations du Bénin, du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Rwanda, représentant le nouveau Club d'affaires russo-africain. Louis Gouend, président du Club d'affaires russo-africain, a proposé d'organiser un forum économique B2B international annuel - « Russie-Afrique Expo 2024 » - pour renforcer les liens commerciaux et faire connaître les produits et les entreprises des entrepreneurs russes et africains. L'initiative a été soutenue et le premier événement de ce type est prévu les 15 et 16 octobre 2024 à Moscou.



Le forum économique B2B international annuel - « Russie-Afrique Expo 2024 » - sera un événement majeur pour le renforcement des liens économiques entre la Russie et l'Afrique. Organisé par le Club russo-africain, le forum offrira une plateforme unique pour les négociations commerciales et les échanges d'expériences. Pendant deux jours, les participants au forum discuteront des questions d'actualité et définiront les axes de coopération future, tout en concluant de nouveaux contrats et accords. L'objectif du forum est d'accroître le volume des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains en mobilisant les acteurs clés et en créant un environnement commercial favorable. Les participants au forum pourront établir de nouvelles relations commerciales et renforcer les relations socioculturelles existantes. Les entrepreneurs africains auront accès aux technologies et aux investissements pour développer leur production et acquérir des équipements modernes pour l'agriculture et la transformation. Le forum sera également l'occasion de discuter des questions logistiques et financières liées aux transactions internationales et de se familiariser avec la législation russe en matière de commerce.



Le programme du forum comprend des conférences organisées conjointement avec la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, une exposition, des tables rondes, des rencontres d'affaires et gouvernementales, ainsi que des événements culturels. L'événement se terminera par un dîner de gala, offrant l'occasion d'échanges informels et de nouer des partenariats. Une partie importante du forum sera consacrée à des discussions thématiques sur les questions de développement durable, d'innovation et de numérisation, qui sont des moteurs de croissance clés dans le monde moderne.



La coopération rus so-africaine présente un potentiel considérable pour les deux parties. Pour l'Afrique, c'est l'occasion de diversifier ses exportations et de trouver de nouvelles pistes d'investissement - une chance d'attirer les ressources nécessaires pour moderniser son économie, créer des emplois et améliorer la qualité de vie de sa population. L'ouverture récente de nouvelles entreprises russes et de projets conjoints en Afrique est un exemple d'interaction réussie.





Dans la même rubrique :