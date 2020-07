Le Forum des affaires Allemagne-Afrique (GABF) organisera un webinaire sur la conclusion d'accords après Covid-19

Alors que Covid-19 a frappé très durement les marchés mondiaux, les économies africaines font preuve d'une plus grande résilience que d'autres. Sur les 37 pays qui échappent à la récession cette année, 22 sont Africains selon les dernières prévisions du FMI. Après le Covid-19, l'Afrique restera la région à la croissance la plus rapide au monde, et une région où un nouveau monde signifie également de nouvelles affaires. Les entreprises allemandes ont de plus en plus réussi à faire des affaires en Afrique ces derniers temps, et les opportunités pour le secteur privé et public allemand ne feront que croître à mesure que l'Afrique construira des mix énergétiques durables et plus propres dans un monde post-Covid-19.

Pour explorer les opportunités offertes aux entreprises allemandes dans cette Afrique en mutation, le Forum des affaires Allemagne-Afrique (GABF) organisera un webinaire exclusif en coopération avec Africa Oil & Power le 6 août 2020 à 16 heures (heure standard de l'Afrique du Sud). L'événement explorera les accords qui devraient façonner les relations économiques et commerciales germano-africaines post-Covid-19. Les principaux participants confirmés comprennent, entre autres, NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG du Centurion Law Group ; Sebastian Wagner, co-fondateur du GABF et directeur exécutif de DMWA Resources ; et Tim Gengnagel, Deal Accelerator au sein du Rwanda Development Boar.

« Covid-19 nous a montré à quelle vitesse le monde peut être paralysé et à quel point l’économie mondiale actuelle est fragile. En ces temps de crise, il est particulièrement important de faire preuve de solidarité et de lutter ensemble contre le virus », a déclaré Sebastian Wagner, co-fondateur du GABF. « Néanmoins, la crise ne doit pas être considérée sous un jour purement négatif. Elle nous permet de prendre le temps d’une décélération pour réfléchir aux erreurs du passé et ainsi jeter les bases d'un réseau plus stable entre l'Allemagne et l'Afrique », a-t-il ajouté.

Le webinaire mettra un accent particulier sur la numérisation et la transition énergétique, deux piliers majeurs sur lesquels la coopération économique et des investissements entre l'Allemagne et l'Afrique devrait se développer à l'avenir.

Inscrivez-vous au webinaire ici: https://bit.ly/3jpNW9f

Date et heure : 6 août 2020 à 16h, heure standard de l'Afrique du Sud

À propos du Forum des affaires Allemagne Afrique :

Le Germany Africa Business Forum (GABF) (www.GermanyAfrica.com) est un groupe de réflexion privé dont le but est de renforcer les liens d'investissement entre l'Allemagne et l'Afrique. En tant que « privé pour les particuliers », le GABF encourage les investisseurs allemands à considérer le continent africain comme une destination d'investissement rentable et importante.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/germanyafric...