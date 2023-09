Économie et Finance

Le Forum mondial de l'investissement souhaite stimuler les investissements mondiaux dans le développement durable

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2023

La 8e édition du Forum, qui s'articulera autour du thème général « Investir dans le développement durable », réunira des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise et d'autres acteurs de l'investissement d'envergure internationale afin de formuler des politiques et des stratégies qui permettront de relever les défis clés et émergents en matière d'investissement et de développement grâce à une série de forums et de conférences locaux et internationaux.