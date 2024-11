Le GCAP dénonce la rupture des accords militaires avec la France : "Une décision hâtive et aux motivations obscures"

Le porte-parole du GCAP, Max Kemkoye, a exprimé des préoccupations concernant cette décision, la qualifiant de précipitée et de suspecte. Il a mentionné que, après les États-Unis, c'est désormais au tour de la France, insinuant que les réelles intentions du président Mahamat Idriss Déby Itno sont de confisquer le pouvoir avec l'aide de puissances étrangères.





Kemkoye a critiqué l'amateurisme apparent dans la gestion de cette rupture, notant que le communiqué officiel manquait de légitimité, étant diffusé par un canal non approprié. Il a souligné que les accords de défense sont des questions stratégiques qui nécessitent un traitement diplomatique sérieux, et que l'absence de communication officielle du gouvernement ternit la crédibilité de cette décision.





Il a averti que résilier un accord de défense unilatéralement, dans un contexte de fragilité sécuritaire, est imprudent. Les frontières du Tchad sont vulnérables à des tensions avec des voisins belliqueux, et la lutte contre le terrorisme reste une préoccupation majeure. La décision pourrait avoir des conséquences graves sur la stabilité du pays et la protection de la population civile.





Le GCAP appelle la population à ne pas se laisser instrumentaliser par cette décision, qui pourrait être une manœuvre politique pour gagner la sympathie des électeurs dans le cadre des prochaines élections. Ils exhortent également les organisations et les partenaires internationaux à ne pas soutenir un régime dont les actions ne reflètent pas les intérêts du peuple tchadien.





Le GCAP exige une explication approfondie du gouvernement sur cette rupture, affirmant que de telles décisions ne devraient pas relever de la compétence exclusive d'une seule personne, même s'il s'agit du président de la République. Ils mettent en garde contre les implications potentielles de cette décision sur la sécurité et la souveraineté du Tchad, appelant à une transparence et un débat démocratique sur ces questions critiques.