Le GRAC-Tchad appelle à la mobilisation de tous contre la corruption

La journée de réflexion vise à faire comprendre à la population l'importance de la lutte contre la corruption. Plusieurs acteurs y ont pris part : l'inspecteur d'État, l'ex-procureur de la République et président du Tribunal de commerce Youssouf Tom, le président de la chambre de commerce, les acteurs de la société civile, les présidents des partis politiques etc.



Selon Ahmat Haroun Larry, président du GRAC-TCHAD, la lutte contre la corruption n'a jamais été prise en main par le haut donc c'est le bas qui va l'impulser. Il demande à la société civile, aux hommes politiques et aux médias de prendre leurs responsabilités en dénonçant afin de permettre une bonne gouvernance du Tchad.



"Cette journée de réflexion nous permet de sensibiliser au maximum les responsables de la société civile, des partis politiques et les médias pour qu'on essaye ensemble de lutter contre la corruption dans notre pays. Il faut de la sensibilisation à la base dans nos établissements scolaires, à travers les jeunes mais aussi à travers l'appui sans relâche de la société civile pour booster les gouvernants afin de lutter efficacement contre la corruption", estime Ahmat Haroun Larry.