AFRIQUE Le Ghana accélère la migration EMV avec la technologie de paiement PURE

Alwihda Info | Par AMA - 16 Janvier 2018 modifié le 16 Janvier 2018 - 16:24

Un système de paiement national, sécurisé et indépendant, offert à 41 institutions financières ghanéennes.

JOHANNESBURG, le 16 janvier 2018 -/African Media Agency (AMA)/- Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leader mondial de la sécurité numérique, fournit sa solution de paiement en marque blanche PURE à la GhIPSS (Ghana Interbank Payment and Settlement Systems), filiale de la banque centrale du Ghana en charge de la gestion du système de traitement des paiements interbancaires du pays. La technologie et les conseils de Gemalto contribueront à accélérer la migration du Ghana vers une plus grande sécurité des transactions EMV, et permettront à la GhIPSS d'offrir à ses 41 institutions membres une assistance complète dans le cadre de l'introduction des cartes EMV domestiques de marques.



La solution technologique PURE offre à la GhIPSS un contrôle et une indépendance complète sur la création et le fonctionnement d'un nouvel écosystème domestique de paiements par cartes à puce. L'offre EMV PURE en marque blanche donne aux émetteurs de marques privés ou aux programmes domestiques la possibilité d'émettre des cartes de paiement en toute indépendance des autres associations de cartes de paiement. L'interopérabilité complète sera établie entre toutes les parties prenantes du Ghana, parmi lesquelles les banques, les commerçants et les utilisateurs finaux. Par ailleurs, Gemalto et GhIPSS ont défini ensemble les spécifications d'émission et d'acceptation nationales qui simplifieront grandement l'adoption de la nouvelle carte à puce par la communauté bancaire ghanéenne. Pour l'utilisateur final, la solution PURE garantit que l'ensemble des cartes bancaires peuvent être utilisées dans les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de paiement dans tout le Ghana, soutenue par la protection anti-fraude éprouvée des normes de paiement internationales.



« Gemalto était l'entreprise à privilégier pour fournir un cadre de guichets uniques à notre écosystème de paiement EMV domestique », s'est félicité Archie Hesse, Directeur général de GhIPSS. « En plus de réduire la fraude, la solution PURE nous donne une plus grande flexibilité pour moderniser le secteur des services bancaires et des paiements du Ghana. »



« Ce projet offre aux banques ghanéennes une plus grande flexibilité dans leur stratégies de migration EMV », a déclaré Nassir Ghrous, SVP Services bancaires & Paiement pour la région CISMEA chez Gemalto. « La GhIPSS bénéficiera du caractère évolutif de PURE, qui permet l'utilisation de cartes avec et sans contact ainsi que les paiements mobiles, en s'appuyant sur l'expérience cumulée de quelque 60 émetteurs qui utilisent la carte de paiement PURE à travers le monde. »





