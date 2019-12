Le Ghana et le Nigeria en tête de liste des marchés à surveiller pour les développements de projets clés

Dans son rapport sur les perspectives énergétiques de l’Afrique en 2020 (African Energy Outlook 2020) publié le mois dernier, la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org) a souligné l'importance d'une capacité d'infrastructure accrue dans le développement industriel à long terme de l'Afrique.

Mettant en lumière la raffinerie de Dangote de 12 milliards de dollars au Nigéria et le terminal de GNL de Tema au Ghana, la Chambre a noté le rôle essentiel que ces projets jouent dans la refonte du secteur et la création d'opportunités pour les investisseurs du secteur privé.

« À une époque où le bas prix du pétrole affecte négativement les revenus des Etats africains, les capitaux privés développent des projets clés d'infrastructures pétrolières et gazières qui pourraient avoir un impact significatif sur le paysage énergétique et électrique africain au cours de la prochaine décennie », indique le rapport.

En ce qui concerne la raffinerie de Dangote, la Chambre a appelé l'attention sur l'état actuel des infrastructures du Nigéria et sur la contribution que le projet aurait spécifiquement, car le pays s'efforce de tripler sa capacité de raffinage à 1,5 million de barils par jour d'ici 2025 afin de réduire sa dépendance à l'égard des importations de carburant.

À cet égard, selon le rapport, « les parcs de stockage de la raffinerie devraient être achevés au quatrième trimestre de 2019 et ils peuvent être utilisés comme dépôt avant le début de la production de la raffinerie. Cela entraînerait une augmentation immédiate de la capacité de stockage de carburant. »

La détermination du Ghana à devenir le premier importateur de GNL de l'Afrique subsaharienne en 2020 devrait devenir une réalité alors que le projet de terminal de GNL de Tema touche à sa fin. Le projet pourra couvrir 25% de la capacité totale de production d’électricité du Ghana, le gaz constituant une alternative moins chère au pétrole, et plus propre.

« L'accord avec Rosneft permet au Ghana de diversifier les importations de gaz en dehors du Nigéria, qui n'a toujours pas fourni le niveau d'approvisionnement convenu depuis que le gazoduc ouest-africain a commencé à fonctionner (en novembre 2011) », a expliqué la Chambre. Elle ajoute aussi que l'émergence de technologies de stockage et de regazéification offshore permet des solutions de GNL rapides, plus petites et à moindre risque, qui pourraient être reproduites ailleurs dans la région dans les pays disposant de réserves de gaz importantes.

Désormais disponible en téléchargement gratuit sur www.EnergyChamber.org, l'African Energy Outlook 2020 présente également la liste des 25 acteurs du changement à surveiller, qui met en évidence les principaux acteurs de l'industrie qui devraient avoir un impact considérable sur l'avenir du développement énergétique et économique de l'Afrique. La liste comprend Donald J. Trump, président des États-Unis ; Mustafa Sanalla Président, National Oil Corporation, Libye; Abdel Fatah Al-Sisi, président de l'Égypte; Dr Omar Mithá Président-directeur général, Enh Mozambique et Tope Shonubi Directeur général, Sahara Energy.

À propos de la Chambre africaine de l'énergie:

Déterminée à promouvoir la croissance du secteur énergétique africain, la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/) encourage la collaboration entre les entreprises et les gouvernements et joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des politiques, le partage des meilleures pratiques et l'utilisation des ressources pour créer de la valeur.

