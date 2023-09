Le Gouvernement camerounais dénonce les spéculations sur la stabilité du pays

Yaoundé - Dans un communiqué officiel, le Gouvernement de la République du Cameroun a exprimé sa ferme opposition aux commentaires et aux analyses récemment publiés dans les médias nationaux et internationaux concernant la stabilité politique du pays. Ces spéculations sont nées de coups de force survenus dans d'autres nations africaines et ont conduit à des prédictions de déstabilisation au Cameroun.



Le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État de droit avec des institutions démocratiques bien établies, régissant clairement les mécanismes d'accession au pouvoir. Il condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par des moyens anticonstitutionnels.



En outre, le Cameroun réaffirme son engagement envers le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États ainsi que le respect de la souveraineté de chaque nation dans la gestion de ses propres affaires. Chaque pays a ses réalités, particularités, options et solutions spécifiques qui ne peuvent pas être transposées de manière systématique.



Le Gouvernement appelle instamment à la prudence et au patriotisme, exhortant ceux qui émettent des commentaires fantaisistes sur l'avenir du Cameroun à éviter de faire des parallèles absurdes qui pourraient être interprétés comme des appels à la déstabilisation de l'État. De telles actions pourraient entraîner des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur.