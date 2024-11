Le HCR Tchad célèbre la Journée mondiale de l'enfant dans le Ouadaï

À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) au Tchad a organisé une série d'activités de sensibilisation dans la province du Ouadaï. Ces initiatives visaient à promouvoir les droits de l'enfant auprès des communautés locales, des parents, des leaders communautaires et des partenaires humanitaires.





Dans dix sites aménagés à cet effet, des séances de causeries éducatives ont été organisées. Ces échanges ont permis de rappeler les droits fondamentaux de chaque enfant, tels que le droit à la santé, à l'éducation, à la protection et à la participation. Les participants ont également été sensibilisés aux dangers auxquels sont confrontés les enfants, notamment le travail des enfants, les mariages précoces et les violences.





Des messages clés pour un avenir meilleur



Les activités organisées par le HCR ont mis l'accent sur les messages suivants :



L'importance de l'éducation: L'éducation est un droit fondamental qui permet aux enfants de s'épanouir et de construire leur avenir.

L'éducation est un droit fondamental qui permet aux enfants de s'épanouir et de construire leur avenir. La protection de l'enfance: Les enfants ont besoin d'être protégés contre toutes formes de violence, d'exploitation et de négligence.

Les enfants ont besoin d'être protégés contre toutes formes de violence, d'exploitation et de négligence. La participation des enfants: Les enfants doivent être associés à la prise de décision qui les concerne.

Un engagement fort pour l'enfance



En organisant ces activités, le HCR a démontré son engagement en faveur de la protection et de l'épanouissement des enfants réfugiés et des enfants de la communauté d'accueil. Ces initiatives s'inscrivent dans une démarche plus globale visant à améliorer les conditions de vie des enfants les plus vulnérables.