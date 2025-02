Le Japon à la rescousse des déplacés tchadiens : accès à l'eau potable et à l'énergie solaire

Le Japon vient d'apporter une contribution significative à l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées internes de Baltram et Maloumri, dans la région de Hadjer-Lamis au Tchad. Grâce à un financement japonais, ces communautés ont désormais accès à l'eau potable et à l'énergie solaire.



Ce projet, fruit d'une coopération entre le gouvernement tchadien et le Japon, vise à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées en leur offrant des services de base essentiels. L'accès à l'eau potable réduit considérablement les risques de maladies hydriques et contribue à améliorer la santé de la population. De plus, l'énergie solaire fournit un éclairage sûr et permet de développer des activités économiques locales.



Cette initiative est un exemple concret de la solidarité internationale et démontre l'engagement du Japon à soutenir les populations vulnérables dans le monde.