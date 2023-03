Le Japon et le HCR s’engagent à verser près de 4,5 millions de dollars pour aider les réfugiés au Tchad

Cette contribution vient combler le déficit de financement pour assurer l’accès aux services de base à environ 45 000 réfugiés centrafricains et plus de 200 000 Tchadiens déplacés dans la province du Lac Tchad. L’argent sera utilisé pour renforcer l’accès des populations déplacées, notamment les femmes et les enfants, et les communautés hôtes aux services de base tels que la protection, la santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement, ainsi que pour la fourniture d’abris.



Le financement du Japon est le résultat de l’annonce faite par le pays lors de la septième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique.