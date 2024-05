Le Japon renforce la sécurité au Tchad avec un don de cinq véhicules à la police nationale

Ce don, d'une valeur de 155 000 000 FCFA, comprend cinq véhicules de marque Nissan NAVARA qui seront utilisés par la police pour patrouiller et assurer la sécurité des citoyens tchadiens.



La cérémonie de remise officielle des véhicules a eu lieu ce lundi 20 mai 2024 à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) en présence du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, M. Mahamat Assouyouti Abakar, et du Directeur Général de la Police Nationale, le Contrôleur Général Mahamat Charfadine Margui.



Dans son discours, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale a réitéré l'engagement du Tchad à lutter contre le terrorisme et a exprimé sa gratitude au Japon pour son soutien continu.



Le Directeur Général de la Police Nationale a quant à lui souligné que ce don permettra à la police d'améliorer sa mobilité et son efficacité dans la lutte contre le crime et l'insécurité.



Ce don s'inscrit dans le cadre du "Programme de Développement Economique et Social" du Japon, qui vise à soutenir les efforts du Tchad en matière de développement socio-économique et de sécurité.



Le Japon est un partenaire important du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Le pays a déjà fourni une aide importante au Tchad sous forme d'équipement militaire, de formation et de développement économique.



Ce nouveau don est un témoignage de l'engagement continu du Japon à soutenir le Tchad dans ses efforts pour assurer la paix et la sécurité de ses citoyens.