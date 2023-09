Le Kenya dévoile un cadre juridique complet pour accélérer l'action climatique

Le Kenya a rejoint le Partenariat CDN en 2017 et, avec le soutien du Partenariat, a mis à jour son deuxième NCCAP afin d'aligner les plans nationaux existants sur le cycle d'élaboration du plan à moyen terme quinquennal du pays et sur les objectifs actualisés de la CDN. Le NCCAP décrit sept domaines d'action climatique prioritaires, avec des actions d'adaptation et d'atténuation à travers les environnements politiques et réglementaires, le renforcement des capacités, la gestion des connaissances, la technologie et l'innovation, le financement climatique, ainsi que le suivi, la notification et la vérification.



Le Partenariat a soutenu la première révision de la CDN du Kenya avec un financement du gouvernement allemand (BMZ) et par l'intermédiaire de la GIZ, l'élaboration du deuxième NCCAP (2018-2022), et maintenant le troisième NCCAP 2023-2027. Ce soutien comprenait : des analyses techniques d'atténuation et d'adaptation ; l'équipement du groupe de travail du NCCAP pour définir des objectifs ambitieux avec des actions spécifiques dans le NCCAP ; des consultations nationales avec les parties prenantes ; la mise au point de plans sectoriels grâce à la coordination entre les partenaires ; et l'institutionnalisation de l'établissement de rapports. Les membres du Partenariat de soutien sont les suivants : la BEI, l'UE, la FAO, le Royaume-Uni, le PNUD, l'USAID, la Banque mondiale et le WRI.



Lors du lancement, le directeur mondial du partenariat CDN, M. Pablo Vieira, a félicité le Kenya : « Le leadership et l'engagement du Kenya au plus haut niveau conduisent à des actions ambitieuses en matière de climat et de développement, à la création d'un cadre solide pour mettre en œuvre les engagements climatiques du pays et à la mobilisation efficace du financement climatique. Ces efforts améliorent les moyens de subsistance de tous les Kényans. »



Le Partenariat s'est engagé à soutenir le Kenya dans la coordination, la mise en œuvre, le suivi et le rapportage des actions de CDN à travers le NCCAP révisé et avec une assistance technique pour développer un plan d'investissement pour la SEDL et la CDN du Kenya.



Le Partenariat CDN est une coalition mondiale qui rassemble plus de 200 membres pour mettre en œuvre une action climatique ambitieuse qui contribue à la réalisation de l'Accord de Paris et au développement durable. Le Partenariat soutient actuellement plus de 40 pays à travers l'Afrique.