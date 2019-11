Le Kenya remporte le tournoi et décroche son ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La deuxième journée du « Rugby Africa Men's Sevens 2019 », sponsorisée par la Société Générale, s'est achevée samedi, marquant la fin du tournoi. La compétition continentale était accueillie par la fédération sud-africaine de rugby et organisée par Rugby Afrique (RugbyAfrique.com).

Le Kenya a remporté le tournoi en s'imposant 29-0 contre l'Ouganda lors d'une finale passionnante, tandis que le Zimbabwe a terminé troisième du tournoi. L'Ouganda et le Zimbabwe participeront tous deux à un tournoi de qualification pour le HSBC World Rugby Sevens Series et se sont qualifiés pour le tournoi de repêchage olympique qui se déroulera en juin prochain.

Les matchs ont commencé à 09h00 par une victoire de la Tunisie contre le Botswana (28-7). Le Maroc s'est ensuite imposé 10-7 face au Ghana, tandis que le Nigeria s'est incliné 19-12 face à la Zambie. Le Zimbabwe a décroché la victoire au terme d’un match très disputé et palpitant (15-12) face à Madagascar. La Namibie a ensuite remporté son match sur le score de 38-19 contre le Sénégal, avant que le Kenya ne batte l'Ouganda 24-7 dans le derby est-africain pour conclure le premier tour.

En demi-finale du premier tableau, le Zimbabwe, tenant du titre, a été battu 21-12 par une impressionnante équipe ougandaise, tandis que le Kenya se montrait trop fort pour Madagascar lors de la deuxième demi-finale, en s'imposant 40-14. Le Zimbabwe s'est ensuite assuré la troisième place en battant une équipe malgache tenace lors d'un match passionnant (24-7). Le Kenya a dominé la finale, remportant le trophée après son écrasante victoire de 29-0 sur l'Ouganda.

Classement final du « Rugby Africa Men's Sevens 2019 » :

Kenya Ouganda Zimbabwe Madagascar Namibie Zambie Sénégal Nigeria Ghana Maroc Tunisie Côte d'Ivoire Île Maurice Botswana

Le trophée a été remis au capitaine kenyan Andrew Amonde par Lionel Reina, directeur général d'APO Group, le Sponsor Officiel principal de Rugby Afrique, l'association africaine de World Rugby. « Nous félicitons l’équipe du Kenya pour sa merveilleuse performance durant les deux journées du tournoi. Nous sommes ravis que le Kenya rejoigne l’Afrique du Sud pour représenter l’Afrique aux Jeux Olympiques, et que l‘Ouganda et le Zimbabwe aient une autre occasion de se qualifier. Nous leur adressons nos meilleurs vœux de réussite pour Tokyo 2020, et nous nous réjouissons déjà à l’idée de regarder les prochains tournois continentaux. » a déclaré Nicolas Pompigne-Mognard, fondateur et président d’APO Group.

Réactions

Paul Feeney (Entraîneur principal, Kenya)

« Les joueurs ont réalisé un superbe match. Nous savions le jeu que nous souhaitions mettre en place pendant ce tournoi et avons travaillé très dur ces deux derniers jours. Ils se sont entraînés 11 semaines sans répit. Je suis donc très fier d'eux. Nous allons faire une pause, puis nous préparer pour le World Rugby Sevens Series 2019/20. »

Tolbert Onyango (Entraîneur principal, Ouganda)

« Nous avions terminé septième lors du dernier tournoi de qualification olympique (le Rugby Africa Men's Sevens 2015). Aujourd'hui, nous avons terminé deuxième, après avoir été battus par une très bonne équipe. Cependant, ayant une autre chance de nous qualifier lors du tournoi de repêchage olympique, nous allons continuer à nous entrainer intensément. »

Gilbert Nyamutsamba (Entraîneur principal, Zimbabwe)

« Ce fut un tournoi difficile, mais je suis heureux de voir que notre jeu s’est amélioré match après match. Il reste cependant encore du travail à faire au sein de cette équipe. Notre qualification pour le prochain tour des éliminatoires est l’un des points positifs de ce tournoi. »

Résultats :

À propos de Rugby Afrique :

Créée en 1986, Rugby Afrique (RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération africaine de rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant World Rugby (WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.

