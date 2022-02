Le Kilichi prend place dans les goûts des tchadiens

Les vendeurs de cette viande sillonnent les quartiers, carrefours et abords des restaurants à la recherche des clients.



Samedi 19 février, devant l’Eglise catholique Sacré Cœur au quartier Chagoua. On y trouve un verger composé de petites plantes de toutes sortes. À l'aide d'arrosoirs, des pépiniéristes s’attellent à entretenir la plantation. Soudain surgit un jeune vendeur ambulant de la viande rouge ‘’kilichi’’ dans un accoutrement particulier. « Aiwa Kilichi, une viande au goût différent des autres ! », s’exclame-t-il. « Tient, cette viande me plait vraiment. Elle est vraiment appétissante », affirme l'un des gardiens du jardin, faisant signe au vendeur.



La taille et le nombre de pépinières n’a pas empêché le boucher de s’installer afin de servir son client. Le vendeur lui remet une commande de 1000 Fcfa et se retire tout sourire.



« C’est une viande que j’ai découverte au Nigeria lors de mes études. Elle est plus appétissante que la viande grillée pour nos palais », dit-il.



Devant l’alimentation l’ex-Rasta de Chagoua, un groupe des jeunes se partagent un vin de table. Martin, l’un d’eux, s’impatiente de goûter au ‘’kilichi’’. « Appelez ce jeune homme aboki (vendeur de viande) ; cette viande me plait beaucoup », dit-il à son voisin.



Martin hâte l’envie de ne pas rater la viande qu’il aime tant. De loin, il avale déjà sa salive. Entretemps, l'un de ses camarades essaye de le convaincre de manger autre chose que de la viande rouge. « Tu ne connais pas la bonne viande. Goûte et tu verras la différence qu’a cette viande avec les autres », insiste-il.



Le Kilichi est préparé généralement par des spécialistes qui prennent leur temps afin de proposer ce met aux tchadiens. « C’est de la viande comme tout autre mais nous essayons d’ajouter plus d'éléments pour la rendre un peu différente. Nous prenons plus de temps pour enlever les os et autres parties qui pourraient rendre la viande difficile à manger », explique un amateur devant une gargote au quartier Kabalaye.