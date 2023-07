Le Kung-fu prend son envol au Tchad avec le lancement de la Fédération nationale

"J'admire votre courage et votre motivation, je suis ému de voir des enfants de moins de 8 ans pratiquer cette discipline avec facilité. Je suis convaincu de ce que vous faites et je vous assure que je parlerai avec le ministre des Sports pour vous encourager et pour que vous puissiez représenter un jour le Tchad à l'étranger grâce au Kung-fu", a promis le représentant du ministre.



La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance au ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Entrepreneuriat et à l'Ambassadeur de Chine au Tchad, suivie de démonstrations par chaque club de la fédération.



Le président a appelé les jeunes tchadiens à se consacrer à la pratique du Kung-fu, car c'est un sport à part entière.