Le MOCINT lance une campagne pour la paix et le vivre ensemble au Tchad

En tant que force vive, le Mouvement citoyen Notre Tchad plaide pour l'implication de sociétés civiles crédibles dans les processus de prise de décision.



Le MOCINT se félicite également de l'intégration de plus de six mille jeunes dans la fonction publique malgré le contexte économique difficile.



Pour le coordinateur national, le Dr Korom Acyl Dagache, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONOREC) et les pourparlers engagés par le Premier ministre de transition avec les leaders des partis politiques ne réussiront que s'ils impliquent la société civile, qui est un baromètre essentiel de la démocratie et de l'état de droit.



Ce point de presse marque la rentrée politique du mouvement, à l'occasion de son 600ème jour d'existence.