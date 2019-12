Le Made in Tchad s'impose avec l'usine de fabrication de tuyaux de Farcha

La société tchadienne d'investissement industriel et minier (TIIM) organise ce jeudi une journée portes ouvertes au sein de son usine ultra-moderne de Farcha. Cette usine a été créée en 2014 pour la fabrique des tuyaux en plastique (PVC, PP, HDEP) "made in Tchad".



Auparavant, une grande partie des tuyaux provenait de l'extérieur. Le Tchad parvient désormais à fabriquer ses propres tuyaux à un prix exceptionnel dû à la crise que le pays est entrain de traverser, explique le directeur général Hassan Hamid Heguera.



Cette usine s'inscrit dans le cadre de la politique industrielle du Tchad avec des employés tchadiens et un investissement industriel sur place.



"Nous avons organisé cette journée portes ouvertes pour monter aux autorités l'existence de l'usine qui travaille avec une performance énorme dans la fabrication des tuyaux", souligne Hassan Hamid Heguera.



La société est ambitieuse, et veut proposer des produits de qualité sur tout le territoire, plutôt que des produits à la composition chimique douteuse qui sont parfois importés.



L'entreprise TIIM fait des recherches permanentes afin d'améliorer la satisfaction de ses clients et la performance de son entreprise. Elle s'engage à déployer un système de management de qualité.



La société invite d'autres entreprises qui ont des idées d'investissements au Tchad à se rapprocher d'elle pour un service de qualité et une confiance commerciale.



La journée portes ouvertes à lieu de 8 heures à 18 heures. La société propose une réduction exceptionnelle de 10% ce jeudi.