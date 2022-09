Le Mali et la Russie discutent du renforcement de leur coopération à New York

En marge de la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop s'est entretenu à New York, avec son homologue Russe, Sergueï Lavrov, rapporte la Primature malienne.



Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement de la coopération bilatérale, y compris les questions sécuritaires et politiques au Mali ainsi que d'autres sujets d’intérêt commun.



Le chef de la diplomatie russe a réitéré le soutien constant et indéfectible du gouvernement de la fédération de Russie en faveur des autorités et du peuple maliens en vue d'une transition réussie, couronnée par le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé.