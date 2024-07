AFRIQUE Le Mali, le Burkina et le Niger approuvent le Traité portant création de la Confédération AES

Le Président de la Transition du Mali, le Colonel Assimi GOÏTA, a coprésidé, aux côtés du Capitaine Ibrahim TRAORE du Burkina Faso et du Général Abdourahamane TIANI du Niger, la cérémonie d'ouverture du premier sommet du Collège des Chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel (AES), qui s'est tenue le samedi 6 juillet 2024 au Centre International de Conférences Mahatma Gandhi à Niamey, rapporte la Présidence du Mali.



Les différents intervenants, notamment le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil national pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et Chef de l'État du Niger, le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition du Mali, et le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, ont rappelé les objectifs et le contexte ayant conduit à la création de l'AES, ainsi que la nécessité d'assurer la protection des populations des trois pays face aux menaces terroristes, aux rébellions, au banditisme armé et à toute autre forme d'agression extérieure.



Le Général TIANI, Président du CNSP et Chef de l'État du Niger, a ouvert le Sommet en soulignant l'approbation formelle de son pays du Traité portant création de la Confédération "Alliance des États du Sahel (AES)". Il a déclaré que ce traité consacrerait les aspirations des populations à forger, dans l'espace sahélien, une union d'États partageant les mêmes défis, les mêmes ambitions et le même destin.



Le Président GOÏTA a souligné que depuis la signature de la Charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023, des résultats tangibles ont été obtenus sur le terrain. L'AES a rapidement mis en pratique l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle établie pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité organisée dans la région. Il a rappelé que les Présidents TIANI et TRAORE ont pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs, permettant ainsi de traquer efficacement les groupes armés terroristes au-delà des frontières nationales.



Le Colonel Assimi GOÏTA a également indiqué que la dimension sécuritaire, à l'origine de la création de l'AES, est désormais pleinement prise en charge par les différentes Forces de Défense et de Sécurité de l'Alliance. Celles-ci opèrent en parfaite complémentarité pour faire face aux attaques terroristes et ont adopté une posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. Il a exprimé sa fierté face à l'engagement et à la détermination des forces armées, qui ont permis un recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AES. Le retour de l'État, des administrations et des populations dans des zones autrefois occupées par les terroristes, est la meilleure preuve de cette avancée sécuritaire, a-t-il ajouté.



Concernant l'intégration dans le Sahel, le Président GOÏTA a déclaré que l'AES offrira un cadre d'échanges propice à un véritable développement, où toutes les populations des trois pays seront unies en tant que "populations AES". Il a affirmé que dans cette alliance, les Burkinabè et les Nigériens se sentiront chez eux au Mali, et vice versa, sans aucune barrière bureaucratique.



De son côté, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso et Chef de l'État, a insisté sur la nécessité de renforcer les liens stratégiques entre les trois États pour relever ensemble les défis auxquels ils sont confrontés et promouvoir un développement véritable de la région. Il a réitéré sa détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité et de développement, protégeant les droits des peuples du Sahel.



Ce sommet historique pose les jalons de la coopération et l'intégration des pays du Sahel, unis face aux défis communs et déterminés à assurer un avenir prospère et sécurisé pour leurs populations.





