Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (dti) va soutenir les societes sud-africaines exposantes lors de la semaine africaine du pétrole

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (le dti) présentera pour la première fois un vingtaine de sociétés locales au Pavillon national Sud-Africain lors de la prestigieuse semaine africaine du pétrole (Africa Oil Week -AOW) (www.Africa-OilWeek.com), un événement qui se déroulera au Cap du 4 au 8 novembre 2019.

Dans le cadre du principal événement du secteur pétrolier et gazier africain, le dti profitera de la plateforme offerte par la semaine africaine du pétrole pour souligner les engagements du Ministère vis-à-vis du secteur de l’Energie et rappeler la nécessité d’une croissance durable et équitable pour les entreprises locales.

Les entreprises rencontreront également plus de 1 500 hauts dirigeants provenant de la chaîne de valeur internationale du pétrole et du gaz, dont 15 ministres de l’Energie, des décideurs clés de sociétés pétrolières nationales et internationales, des prestataires de services pétroliers et la communauté des investisseurs.

L’ajout du Pavillon Sud-Africain est conforme à l’objectif stratégique du pays qui consiste à mettre en œuvre une approche commerciale axée sur les investissements extérieurs visant à accroître la capacité d’exportation nationale en matière de produits et de services diversifiés aux marchés internationaux, tout en promouvant le développement industriel, la création d’emplois, les investissements étrangers directs et la croissance économique, dans le but de positionner l’Afrique du Sud en tant que destination mondialement concurrentielle pour les investisseurs.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Dr Rob Davies, affirme que la région sub-saharienne se mue rapidement en une juridiction de gaz naturel, étant donné les importantes découvertes de gisements de gaz naturel récemment réalisées dans la région et le potentiel local considérable de l’Afrique du Sud.

“Suite à la profonde expérience de réindustrialisation des Etats-Unis d’Amérique consécutive à la découverte d’importantes réserves de gaz, et à la trajectoire de mise en valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) par le Qatar, le potentiel de réalisation d’une valeur côtière à long terme significative en Afrique du Sud et dans sa région est considérable. Que l’Afrique du Sud découvre, ou non, ses propres ressources en gaz naturel commercialement viables, le pays jouera un rôle prépondérant dans l’accélération de la demande terrestre et le développement des ressources régionales,” affirme M. Davies.

II ajoute qu’à la lumière des opportunités qui se présentent dans le secteur régional et national du gaz naturel, le dti continue de redéfinir sa politique d’industrialisation du gaz naturel à long terme pour l’Afrique du Sud, qui permettrait d’optimiser les effets multiplicateurs (à la fois en amont et en aval) des ressources en gaz naturel, au plan national et dans la région de l’Afrique du Sud-Est. Une politique industrielle adaptée en matière de gaz naturel permettra à l’Afrique du Sud et à la région d’optimiser l’utilisation du gaz naturel, de maximiser le potentiel de l’effet multiplicateur et d’encourager l’intégration régionale.

Selon M. Davies, l’exposition de cette année s’inscrit dans un contexte de priorité accordée à l’Afrique du Sud, avec un programme d’une journée dédié à ce pays, au National Showcase Theatre, le mardi 5 novembre 2019. Le South Africa Showcase organisera des tables-rondes avec des spécialistes de l’industrie. Tout au long de cette journée, débats stratégiques auront lieu au cours du Salon, portant sur l’avenir du secteur énergétique du pays, explorant des sujets tels le contenu et l’approvisionnement locaux, la politique fiscale et la gouvernance budgétaire, et mettant en lumière de nouvelles perspectives et projets clés actuellement mis en œuvre en Afrique du Sud.

Le Salon offrira une excellente occasion, aux sociétés Sud-africaines cherchant à accéder aux appels d’offres panafricains dans le domaine de l’énergie, ou à contacter des partenaires dans le secteur des titres de créances et les actions, d’élargir leur activité.

Pour de plus amples informations à propos du programme ou s’inscrire pour participer au Salon, veuillez visiter le site: www.Africa-OilWeek.com

Contact de presse :

Joanna Kotyrba

Africa Oil Week

Email: Joanna.Kotyrba@ite-exhibitions.com

Site Web: www.Africa-OilWeek.com

A propos de la semaine africaine du pétrole :

La semaine africaine du pétrole (www.Africa-OilWeek.com) est l'événement pétrolier et gazier le plus important du continent, avec plus de 1 500 cadres dirigeants du monde entier qui y participent pour négocier de nouveaux accords. La communauté mondiale de l'E&P - gouvernements, CNO, compagnies pétrolières internationales, indépendants, investisseurs et prestataires de services - est réunie ici comme à aucun autre événement. Cet événement unique en son genre est une plaque tournante pour la conclusion d'ententes et la création de réseaux avec des décideurs de haut niveau.