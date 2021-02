Le Mouvement citoyen sauvons le Tchad appelle à "s'abstenir des agitations"

Le Mouvement Citoyen Sauvons le Tchad (MCST) a annoncé vendredi le lancement officiel de ses activités. Mathias Dourang Debin, président du MCST, a souligné le rôle que son organisation pourrait jouer dans la consolidation de la paix et de la cohésion pacifique au Tchad, ainsi que des conflits qui minent son développement.



Dans le souci d'apporter sa contribution en tant que leader dans la lutte contre les fléaux qui minent le bien-être social (extrémisme violent, terrorisme, ségrégation, concept nordiste-sudiste, conflits intercommunautaires, etc) et de prôner la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, la stabilité et la paix, il est nécessaire que les leaders puissent se mobiliser en tant que facilitateurs du dialogue social et porteurs de paix pour ainsi éradiquer ces pratiques qui entravent l'épanouissement de la société, explique Mathias Dourang Debin.



Il estime qu'il est urgent de se mettre ensemble face à cette situation de crise pré-électorale et post-électorale.



"Nous devrions dès à présent nous inscrire dans le concept leadership en marche avec le slogan "Qu'ai-je déjà fait pour mon pays ?". Nulle part ailleurs l'on ne peut parler de leadership sans implication des leaders politiques et ceux de la société civile. Le Mouvement Citoyen Sauvons le Tchad dont l'objectif primordial est de contribuer à la protection des acquis démocratiques, sensibiliser la société civile sur les risques d'une crise politique, des conflits intercommunautaires, juge nécessaire d'apporter sa contribution en cette période de crise politique liée au processus électoral", soutient le président du MCST.



Le MCST affirme et réaffirme son engagement et sa disponibilité à accompagner les tchadiens dans la quête de la paix et la stabilité. Par ailleurs, le MCST demande aux jeunes tchadiens, souvent utilisés comme instruments politiques dans les différentes crises, de s'abstenir de toutes les agitations des hommes politiques et de la confusion qui animent certains leaders de la société civile tchadienne.



"Nous disons non à la déstabilisation du Tchad. Que plus jamais le sang des fils du Tchad ne coule de nouveau. Tournons-nous résolument vers un Tchad uni et prospère", conclut Mathias Dourang Debin.