AFRIQUE Le Nigeria étend son empreinte agro-industrielle avec une nouvelle zone de transformation dans l’État d’Oyo

Alwihda Info | Par Afdb - 3 Août 2025



Le site d’Oyo est la troisième SAPZ développée dans le cadre du programme national, et la première dans le Sud-Ouest du Nigeria.









IBADAN, Nigéria - La SAPZ d’Oyo pourra accueillir jusqu’à 40 industries de transformation agricole, créer plus de 100 000 emplois directs et indirects et bénéficier à un demi-million d’agriculteurs.







Le Nigeria a inauguré une nouvelle Zone de transformation agro‑industrielle spéciale (SAPZ, sigle en anglais pour Special Agro-Industrial Processing Zones) dans l’État d’Oyo, marquant une étape majeure dans ses efforts de transformation agricole, de création d’emplois et d’industrialisation rurale.







La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue samedi 02 août 2025 à Ijaiye, dans la localité d’Ibadan. Elle a réuni de hauts responsables nationaux et internationaux, notamment le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui effectuait sa dernière visite officielle au Nigeria en tant que président du Groupe de la Banque. Étaient également présents le gouverneur d’Oyo, Seyi Makinde et le ministre nigérian de l’Agriculture, le sénateur Abubakar Kyari.







Le site d’Oyo est la troisième SAPZ développée dans le cadre du programme national, et la première dans le Sud-Ouest du Nigeria. Les Zones de transformation agro‑industrielle spéciales ont été lancées en avril 2025 dans les États de Kaduna et de Cross River.







« Je suis convaincu que le Nigeria peut – et doit – devenir une puissance agricole mondiale. Mais cela nécessite des investissements. Il faut aussi des plateformes industrielles qui relient la production agricole primaire jusqu’à la manière de stocker, de transformer, de valoriser et d’exporter les produits. C’est exactement ce à quoi servent ces zones agro‑industrielles spéciales », a déclaré M. Adesina.







Le programme de Zones de transformation agro‑industrielle spéciales est financé par la Banque africaine de développement, en partenariat avec la Banque islamique de développement (BID), le Fonds international de développement agricole (FIDA), le gouvernement fédéral du Nigeria et les États fédérés bénéficiaires. La première phase du programme couvre sept États et le Territoire de la capitale fédérale pour un financement total de 538 millions de dollars mobilisé par l’ensemble des parties prenantes.







La SAPZ d’Oyo est un site qui s’étend sur 3 000 hectares, dont 300 hectares destinés au développement immédiat. Il devrait accueillir jusqu’à 40 industries de transformation, générer plus de 100 000 emplois (directs et indirects) et profiter à 500 000 agriculteurs.







Le gouverneur Seyi Makinde a salué le lancement comme l’accomplissement de promesses électorales :



« Aujourd’hui est la concrétisation des promesses. C’est une étape stratégique vers un développement durable. Ces hubs rapprochent les producteurs des transformateurs et relient les fermes aux marchés. Ils incarnent notre conviction : l’agriculture, ce n’est pas seulement nourrir, c’est bâtir des infrastructures, des entreprises et renforcer notre importance nationale. Nous construisons un avenir où l’agriculture nourrit non seulement les foyers, mais aussi les industries ; où elle soutient non seulement des familles, mais toute l’économie », a-t-il souligné.









Le ministre nigérian de l’Agriculture, le sénateur Abubakar Kyari qui représentait le vice‑président Kashim Shettima, a souligné l’alignement de l’initiative SAPZ avec les priorités nationales : « L’événement d’aujourd’hui illustre l’esprit de partenariat et de vision partagée essentiels à la progression de notre pays. Le programme SAPZ est l’un des piliers de l’Agenda de l’« espoir renouvelé » lancé par le président Bola Ahmed Tinubu, une vision fondée sur la restauration de la dignité du Nigeria, la libération de notre immense potentiel et la création d’opportunités pour chaque citoyen. »







M. Adesina a souligné la vision transformatrice des SAPZ, essentielles pour valoriser les chaînes de valeur agricoles et sortir des millions de personnes de la pauvreté.







« L’exportation de produits agricoles bruts fait entrer dans la pauvreté. L’exportation de produits à valeur ajoutée ouvre la voie à la richesse. Peu importe le type de cultures – cacao, café, céréales – sans valeur ajoutée, elles enrichissent peu. Ce que nous faisons ici, c’est libérer cette valeur », a-t-il insisté.







« Notre objectif est clair : réduire les pertes post-récolte, développer la logistique, améliorer la filière de la production agricole, de la transformation et de la valorisation, transformer les économies rurales et, bien sûr, créer des emplois », a détaillé le président du Groupe de la Banque africaine de développement.







Il a souligné trois piliers essentiels au succès des SAPZ : volonté politique, mobilisation des ressources et partenariats stratégiques.



« Ce que nous célébrons aujourd’hui n’aurait pas été possible sans une collaboration intense », a-t-il observé.







Revenant sur ses dix années à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Adesina a rappelé des réalisations marquantes, notamment l’augmentation du capital de la Banque, passée de 93 milliards de dollars américains en 2015 à 318 milliards de dollars en 2024, et le classement à deux reprises du portefeuille souverain du Groupe de la banque comme le plus transparent parmi les banques multilatérales de développement au monde.







L’initiative SAPZ est une composante phare de la stratégie « Feed Africa » (Nourrir l’Afrique), lancée par M. Adesina en 2015. Ces zones sont en développement dans 28 sites répartis dans onze pays africains, le programme nigérian étant le plus important.







Le président de l’Association des installés agricoles de Ijaiye, David Olatunji, a qualifié la cérémonie de « moment mémorable » pour la communauté et l’État : « Nous avons beaucoup de forêts intactes autour de nous, et les agriculteurs sont prêts à travailler ! »







« Le projet SAPZ à Ijaiye est un coup de pouce stratégique pour des entreprises comme la nôtre, a déclaré Adebowale Adeyeye, agripreneur spécialisé dans la production et la transformation de soja et de cajou. Avec un soutien ciblé de l’État (électricité, voirie, sécurité), il crée un environnement propice pour étendre nos activités, baisser les coûts et attirer des investissements à long terme. C’est une initiative qui renforce les chaînes de valeur de l’agrobusiness et améliore la compétitivité globale. »







Le programme SAPZ vise à transformer l’économie rurale nigériane en zones de prospérité en facilitant la transformation industrielle, en élargissant l’accès aux marchés et en attirant l’investissement privé.







Le coordonnateur national du programme SAPZ du Nigeria, Kabir Yusuf, a annoncé l’extension du programme à dix États supplémentaires à partir de septembre 2025, marquant le lancement de la seconde phase couvrant les États restants du pays.







M. Adesina était accompagné de hauts responsables du Groupe de la Banque. Il s’agit notamment du directeur général pour le Nigeria, Abdul Kamara, de son conseiller spécial principal à l’industrialisation, Oyebanji Oyelaran‑Oyeyinka et du directeur du Département de la finance agricole et du développement rural, Richard Ofori‑Mante.





Dans la même rubrique : < > Tchad-Nigeria : Coopération sécuritaire pour une paix durable en Afrique Côte d'Ivoire : 82 établissements d'enseignement technique accrédités pour leur qualité Tripoli, Libye : Traitement choquant d'une jeune Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)