Le Nigeria s'apprête à faire avancer ses plans gaziers lors de la 3e conférence annuelle du Sommet International Nigeria Sur Pétrole (NIPS)

Le mois dernier, le ministre d’État du Nigéria pour les Ressources pétrolières, S.E. le chef Timipre Sylva a déclaré 2020 Année du Gaz pour la nation ouest-africaine.

Conformément à cette initiative, le ministre et le directeur général de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), Mallam Mele Kolo Kyari, sous l’égide du président nigérian Muhammadu Buhari, accueilleront le troisième sommet annuel nigérian sur le pétrole (NIPS) qui se tiendra du 9 au 12 février 2020 à Abuja, Nigeria.

Déterminée à présenter le Nigéria comme la première destination d'investissement pétrolier et gazier, la conférence aura une session dédiée au projet Nigeria LNG Train-7, qui a récemment atteint la décision finale d'investissement sur le principal accord d'expansion gazier qui devrait stimuler la production de l'usine à 30 millions de tonnes par an (mtpa), contre 22,5 mtpa actuellement.

En outre, le NIPS fournira à la nation l’occasion de montrer comment les entreprises locales peuvent contribuer à l’avancement de l’industrie pétrolière du pays alors qu’elle cherche à accroître sa production.

« Attirant plus de 5 000 dirigeants internationaux du secteur de l'énergie, le NIPS est l'espace le plus opportun pour le Nigeria de communiquer ses plans de croissance et de développement, d'autant plus que l'honorable ministre a déclaré 2020 comme l'Année du Gaz pour le pays », a déclaré NJ Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG du Centurion Law Group. « Suite à l'investissement récent de 10 milliards de dollars dans le Train-7 qui permettra à l'unité de traitement de GNL de rester le cinquième fournisseur mondial de GNL, le Nigeria a raison de poursuivre sur cette lancée », a-t-il ajouté.

Le volet 2020 de la conférence NIPS sera ancré sur le thème « Élargir le cercle d'intégration : technologie, connaissances, durabilité et partenariat » et présentera des stratégies et des opportunités de croissance dans les technologies pétrolières, gazières et énergétiques ainsi que la signature de contrats majeurs.

Parmi les principaux intervenants figurent l'ancien ministre d'État aux ressources pétrolières du Nigéria, Emmanuel Ibe Kachikwu; Dr. Omar Farouk Ibrahim, Gouverneur de l'Opep pour le Nigeria; M. Sun Xiansheng, Secrétaire général, Forum international de l'énergie; Jean-Marc Thystère Tchicaya, ministre des Hydrocarbures, République du Congo et Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures République de Guinée équatoriale.

