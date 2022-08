Le PCMT demande aux partenaires de mettre la main à la poche, "le Tchad a encore besoin de vous"

"Le Tchad a encore besoin de vous (...) Le Tchad aura besoin de l'appui des partenaires pour le processus de démobilisation et réinsertion, le financement du processus électoral, tout en finançant les programmes de développement et les services sociaux de base", a affirmé Mahamat Idriss Deby qui s'est exprimé au Palais Royal Qatari après la signature de l'accord de Doha.



"Le terme de l'accord de Doha emporte un coût financier que les ressources nationales seront insuffisantes à couvrir. Les charges indues par cet accord viennent s'ajouter à celles liées au processus de transition interne avec à la clé l'organisation d'élections démocratiques dans les mois à venir", a indiqué le président de la transition.



Mahamat Idriss Deby "lance un appel à l'ensemble de la communauté des bailleurs bilatéraux et multilatéraux de prendre la mesure des défis à venir et d'accompagner" le pays.