Le PCMT reçoit le Prix de la femme tchadienne

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 8 mars le prix de la femme tchadienne. Le prix lui a été décerné au Palais présidentiel à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C’est le premier du genre institué par la femme tchadienne.



Plus de cent femmes, toutes couches sociales confondues, urbaines et rurales, cadres des institutions publiques et privées, femmes en treillis, responsables d’organisations féminines, entrepreneures et artistes ont été réunies au Palais Présidentiel.