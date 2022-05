Le PCMT s’est entretenu avec le chef de la diplomatie marocaine

Lors de son séjour à Malabo, le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a accordé samedi, une audience au Ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidants à l’étranger, M. Nasser Bourita. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales avec un point d’orgue sur le renforcement de la coopération économique.



C’est à lui que le Roi du Maroc a délégué la charge de le représenter aux Sommets extraordinaires de l’UA. C’est aussi lui que sa Majesté Mohamed VI a dépêché auprès du PCMT, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO. Outre les salutations fraternelles qu’il a transmis à son illustre destinataire, M. Nasser Bourita, Ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidants à l’étranger, a aussi évoqué avec le Chef de l’Etat, les relations de coopération qu’entretiennent le Tchad et le Maroc. Les excellents liens nourris d’une profondeur historique, ont pris une dimension plus importante ces dernières années, embrassant des domaines diversifiés comme celui de la formation des cadres, les télécommunications, l’habitat et les finances.



La présence marocaine dans la sphère économique tchadienne est visible à travers des sociétés qui ont très vite imprimé leur marque en prenant une place active dans l’économie nationale. En plus de cette note positive relevée, l’audience a également permis au Chef de l’Etat Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO et son hôte, d’explorer des nouvelles pistes d’investissement pouvant toucher des secteurs nouveaux comme ceux du raffinage, des transports et des mines. Les investisseurs marocains sont de plus en plus intéressés par le Tchad et veulent surfer sur la dynamique relation diplomatique entre Rabat et N’Djaména. Et ce ne sont pas les opportunités d’investissement qui manquent. Demande a été faite au Chef de l’Etat par le Chef de la diplomatie marocaine M. Nasser Bourita en vue d’obtenir plus de facilités possibles.



Bien présent au Tchad, le Maroc veut conforter sa place de partenaire stratégique, avec qui il partage déjà une vision commune sur nombre de dossiers internationaux, notamment sur le plan humanitaire et celui du terrorisme ; des thématiques pour lesquelles les deux capitales harmonisent leurs positions notamment dans le cadre des organisations continentale et régionale dont ils sont membres, à l’instar de la CEN-SAD et de l’Union Africaine.



Source : DGCOM/PR