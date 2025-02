Le PNUD Tchad et le gouvernement renforcent leur partenariat pour la paix et le développement

Madame Fatima Haram Acyl, ministre déléguée auprès du ministre des Finances, chargée de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, a reçu les représentants du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Tchad. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point sur les actions menées conjointement et de définir de nouvelles perspectives de collaboration.



Le nexus humanitaire, paix et développement au cœur des discussions



Les échanges ont porté sur l'importance du nexus humanitaire, paix et développement, un concept qui souligne l'interconnexion entre ces trois domaines. Le PNUD Tchad a présenté ses projets et programmes visant à renforcer la résilience des communautés, à promouvoir la paix et à soutenir le développement durable.



Un engagement accru dans l'Est du Tchad



Face aux défis humanitaires et sécuritaires auxquels est confrontée la région Est du Tchad, le PNUD a réaffirmé son engagement à intensifier ses efforts dans cette partie du pays. Les projets du PNUD visent notamment à :



Soutenir les réfugiés et les communautés hôtes: En leur fournissant une aide humanitaire, en renforçant les services sociaux de base et en favorisant la coexistence pacifique.

En leur fournissant une aide humanitaire, en renforçant les services sociaux de base et en favorisant la coexistence pacifique. Renforcer les capacités des institutions locales: En les dotant des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de leurs populations.

En les dotant des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de leurs populations. Promouvoir le développement économique: En soutenant les initiatives locales de développement économique et en créant des opportunités d'emploi.

Les perspectives d'avenir



Les deux parties se sont félicitées de la qualité de leur partenariat et ont convenu de renforcer leur collaboration dans les années à venir. Le PNUD et le gouvernement tchadien travailleront ensemble pour :



Accélérer la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD): En mettant en œuvre des projets innovants et en mobilisant les ressources nécessaires.

En mettant en œuvre des projets innovants et en mobilisant les ressources nécessaires. Renforcer la résilience des communautés: En les aidant à faire face aux chocs et aux stress, notamment climatiques et sécuritaires.

En les aidant à faire face aux chocs et aux stress, notamment climatiques et sécuritaires. Promouvoir la bonne gouvernance: En soutenant les réformes institutionnelles et en renforçant la participation citoyenne.





Cette rencontre entre la ministre Fatima Haram Acyl et les représentants du PNUD témoigne de la volonté commune de travailler ensemble pour un avenir meilleur pour le Tchad. Le partenariat entre les deux parties est essentiel pour relever les défis auxquels le pays est confronté et pour atteindre les objectifs de développement durable.