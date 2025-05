Le Premier ministre promet plus de 90 % de couverture énergétique au Tchad d’ici 2030

Cette infrastructure énergétique s’inscrit dans la dynamique de renforcement de l’accès à l’électricité pour les populations urbaines et périurbaines, et marque un tournant important dans la stratégie nationale de transition énergétique.



Dans son allocution, le chef du gouvernement a livré un message fort : « Je vous assure qu’avant 2030, nous allons dépasser les 90 % de couverture énergétique », a déclaré Allah Maye Halina, affichant ainsi l’ambition du gouvernement d’accélérer le développement énergétique du pays.



Le Premier ministre a tenu à saluer la vision et la détermination du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qu’il a qualifié d’obsédé par les questions d’énergie et d’eau : « Le chef de l’État tient à sa parole. C’est un homme, quand il parle, il exécute. »



Évoquant les progrès visibles dans la capitale, Allah Maye Halina a ajouté : « Avec l’arrivée du Maréchal, vous constatez que tout a changé. Quand vous survolez N'Djamena la nuit, tout est blanc. C’est dû à un engagement fort du chef de l’État. »



La centrale solaire de Dinio s’ajoute à une série de projets d’infrastructures énergétiques lancés dans le cadre du Plan national de développement, avec le soutien de partenaires internationaux, dans le but de faire du Tchad un pays énergétiquement autonome et durable.