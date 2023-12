INTERNATIONAL Le Prix International RT pour Correspondants de Guerre récompense des reportages sur des conflits

Alwihda Info | Par Alwihda Info - 23 Décembre 2023



Le jury du prix international RT pour correspondants de guerre Khaled Alkhateb 2023, qui récompense les meilleurs reportages depuis une zone de conflit, a sélectionné ses lauréats. Les prix seront décernés à des correspondants de guerre de Palestine, de Russie, de Syrie et d'Argentine. La chaîne de télévision RT a créé le prix en mémoire de Khaled Alkhateb, journaliste qui travaillait avec la chaîne de télévision RT en arabe avant d’être tué en Syrie le 30 juillet 2017.

En 2023, les prix Khaled Alkhateb International Memorial Awards ont été décernés dans 4 catégories : Meilleur journalisme dans une zone de conflit : Vidéo ; Meilleur journalisme dans une zone de conflit : Texte ; Meilleur journalisme humanitaire : Vidéo ; Meilleur journalisme humanitaire : Texte. Des reportages en 6 langues réalisés par des journalistes de 14 pays étaient en compétition.



LAURÉATS :



1. Meilleur journalisme dans une zone de conflit : Vidéo.

— Ghazi Al-Aloul (Gaza, Palestine), « Gaza. Conséquences », Roya TV (Jordanie). Une série de reportages sur la situation dans la bande de Gaza, exposée à des bombardements permanents de l’armée israélienne. Le correspondant aborde la mort de journalistes qui couvraient le conflit, le fonctionnement des hôpitaux en situation de conflit, la vie des réfugiés.



2. Meilleur journalisme dans une zone de conflit : Texte.

— Sergueï Proudnikov, « Reportages depuis le Donbass », Les Izvestia (Russie).

Une série d’articles sur la situation constatée mi-2022 dans des villes de la République populaire de Donetsk avoisinant la ligne de front. Le correspondant relate les conséquences de l’un des bombardements les plus désastreux contre la ville de Donetsk, la reprise de la vie à Volnovakha où les combats viennent de se terminer, l’évacuation des civils depuis Marioupol, ainsi que la situation à Iassinovataïa, localité exposée à des bombardements quotidiens.



3. Meilleur journalisme humanitaire : Vidéo.

— Sebastian Salgado, « Tango de la liberté à Lougansk », Data Urgente (Argentine).

Le journaliste argentin est parti en août 2022 pour les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk afin de réaliser plusieurs films documentaires. Il raconte des histoires de civils et décrit comment cette région, qui se trouve tout près de la ligne de front, se rétablit après la fin des opérations militaires.



4. Meilleur journalisme humanitaire : Texte.

— Sara Salloum (Syrie), « Quand les armes se taisent… », Al Mayadeen English (Liban).

Une série d’articles qui porte sur la vie d’après-guerre dans plusieurs régions syriennes. La journaliste aborde la crise humanitaire engendrée par un déficit d’eau et de produits alimentaires, l’augmentation de l'exploitation du travail des enfants, ainsi que les dangers des mines terrestres non explosées.



Cette année, le jury se compose des personnalités suivantes : Evguéni Poddoubny, correspondant de guerre de VGTRK ; Ahmed Gomma, rédacteur en chef du journal égyptien Youm7 ; Amro Abdelhamid, présentateur principal de la chaîne panarabe Al Ghad ; Muhammad Ballout, correspondant de guerre libanais et coordinateur du Centre d’études pour l’unité arabe ; Ayanda Hollow, président de la section africaine de TV BRICS, ainsi que plusieurs correspondants de guerre de RT : Salam Musafir (RT en arabe), Sémione Sendérov (RT en espagnol), et Thomas Roeper (RT DE).



Les annés précédentes, les Khaled Alkhateb International Memorial Awards ont été attribués à des participants originaires de Russie, d’Irak, d’Irlande, de Singapour, des États-Unis, d’Italie, de Syrie et du Yémen.



Le prix Khaled Alkhateb International Memorial Awards a été créé par la chaîne de télévision RT en hommage à Khaled Alkhateb, journaliste travaillant notamment avec RT Arabic, tué à 25 ans lors de frappes de missiles effectuées par les insurgés à Homs, en Syrie, en 2017. Khaled assurait la couverture des combats entre forces gouvernementales syriennes et djihadistes. En 2018, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret attribuant à Khaled, à titre posthume, la médaille du Courage qui a été remise à sa famille lors de la première cérémonie des Khaled Alkhateb International Memorial Awards.





