Le Programme YouthConnekt-Tchad désigne Afrotronix comme son ambassadeur

Selon Outhman Hamdan, coordinateur de YouthConnekt, Afrotronix est une icône de la musique africaine qui peut apporter une contribution au développement de la jeunesse tchadienne et africaine en général grâce à ses innovations et sa créativité. Le coordinateur a précisé que le programme YouthConnekt est destiné aux jeunes et vise à développer leur leadership et leurs compétences professionnelles.



Ce programme permettra aux jeunes de contribuer à travers des initiatives citoyennes, de s'autonomiser et d'aider à la création d'entreprises. Il a ensuite exprimé sa gratitude envers l'artiste pour avoir accepté volontairement d'être l'ambassadeur de ce programme.



De son côté, l'artiste Afrotronix s'est dit ravi d'être l'ambassadeur du programme YouthConnekt-Tchad. Il a souligné l'importance pour le Tchad de jouer son rôle et a affirmé qu'il aiderait le mouvement à contribuer au développement du continent. Il a noté qu'il est temps pour que l'Afrique se développe et que la jeunesse africaine puisse profiter de son propre continent.