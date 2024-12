Le RENOV-Tchad forme une nouvelle génération de non-voyants autonomes

Une cérémonie riche en émotions s’est tenue ce jour au Tente d’Abraham, marquant la fin d’une formation intensive en écriture braille et en informatique destinée à treize personnes déficientes visuelles. Organisée par le Réseau des Non-Voyants du Tchad (RENOV-Tchad), cette initiative vise à autonomiser les personnes aveugles et malvoyantes et à leur offrir les clés de l’intégration sociale et professionnelle.







Une formation de qualité pour une meilleure insertion



Pendant plusieurs mois, les stagiaires ont bénéficié d’un enseignement de qualité, dispensé par des formateurs qualifiés. Ils ont ainsi pu maîtriser l’écriture braille en arabe et en français, ainsi que les outils informatiques adaptés à leurs besoins spécifiques. Ces compétences leur permettront d’accéder à l’information, de communiquer plus facilement et d’envisager de nouvelles perspectives d’emploi.





Malick Youssouf Adam, président du RENOV-Tchad, s’est réjoui de cette réussite et a souligné l’importance de cette formation : « Nous sommes déterminés à faire du RENOV-Tchad un pilier incontournable de la société tchadienne. En offrant à nos membres les outils et les opportunités nécessaires, nous leur permettons de s’épanouir pleinement et de contribuer activement au développement de notre pays. »







Des défis à relever



Malgré les efforts déployés par le RENOV-Tchad, l’association fait face à de nombreux défis. Le manque de ressources financières, l’insuffisance de matériel pédagogique adapté et le manque de reconnaissance sociale sont autant d’obstacles qui entravent son action.





C’est pourquoi le président du RENOV-Tchad lance un appel pressant aux autorités, aux organisations non gouvernementales et aux personnes de bonne volonté pour les soutenir dans leur mission. « Nous avons besoin de votre aide pour poursuivre nos actions et offrir à un plus grand nombre de personnes déficientes visuelles les mêmes opportunités », a-t-il déclaré.