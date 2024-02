Le RFMPST promeut la participation citoyenne au processus de développement communal

La coordinatrice du RFMPST, Kossouabé Lidia, a souligné que le développement local nécessite l'adhésion individuelle et collective des acteurs. Elle a également affirmé que la participation citoyenne est une pratique démocratique visant à inclure les citoyens dans les processus décisionnels de leur commune. Cette pratique renforce la transparence dans les prises de décisions et rapproche les citoyens des décideurs.



Pour encourager cette participation active, il est primordial de mettre en place un outil de consultation citoyenne qui permettra aux élus locaux d'obtenir des informations sur les sujets à mettre en œuvre, consulter les besoins et priorités des citoyens ainsi que recueillir leurs propositions. Cet outil permettra également aux citoyens d'exprimer librement leurs points de vue sur les sujets qui les concernent directement.



Le RFMPST se positionne comme un facilitateur entre les différentes parties prenantes afin de favoriser un dialogue ouvert et constructif. En encourageant la participation active des citoyens dans le processus décisionnel communal, le RFMPST contribue à renforcer la cohésion sociale au sein du 10ème arrondissement.