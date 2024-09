Accusations de Corruption

Selon Mediapart, CFE est soupçonnée d'avoir versé des pots-de-vin à des officiels tchadiens pour débloquer un paiement de 60 millions d'euros que l'État tchadien hésitait à régler. Le cas d'Abderahman Moussa, un ancien commissaire des renseignements, est particulièrement noté. Il aurait extorqué des fonds à CFE, notamment en bloquant ses comptes bancaires à la Société Générale du Tchad.



Personnalités Impliquées

Parmi les suspects auditionnés en Belgique figurent Luc Bertrand, milliardaire et président du conseil d'administration de CFE, ainsi que deux cadres français de l'entreprise. Les enquêtes examinent également l'utilisation de près de 12 millions d'euros, dont une partie aurait été destinée à payer Abderahman Moussa.



Contexte Économique et Politique

Des observateurs notent que la France pourrait chercher à exclure des concurrents au Tchad, notamment l'entreprise belge, pour préserver ses intérêts économiques dans le pays. Après avoir perdu une part de son influence en Afrique, la France tente de maintenir sa domination au Tchad, notamment en favorisant ses entreprises pour des projets et appels d'offres.



Tensions avec le Gouvernement Tchadien

L'enquête française est perçue comme une tentative de pression sur le gouvernement de Mahamat Idriss Déby Itno, qui cherche à diversifier ses partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie. Cette démarche pourrait menacer les intérêts français dans la région.



Mediapart a également été accusé de mener une campagne contre le président Déby, l'accusant de détournement de fonds publics, ce qui soulève des questions sur les motivations derrière cette enquête.



Conclusion

Les perquisitions en France et en Belgique autour de la construction du Radisson Blu à N'Djamena mettent en lumière des allégations de corruption qui pourraient avoir des implications profondes sur les relations entre le Tchad et ses partenaires économiques, notamment la France. La situation reste complexe, avec des tensions croissantes liées à la réorientation des alliances politiques et économiques du Tchad.