Le Real Madrid et Al-Hilal s'affrontent en finale de la Coupe du Monde des Clubs FIFA

Le Real Madrid espère remporter sa cinquième médaille d'or, après avoir battu Al-Ahly en match intense (4-1).



Le buteur Vinicius Junior a marqué pour Real Madrid à la 42e minute, suivi par Federico Valverde (46e). Al-Ahly a réduit le score grâce à un penalty transformé par Ali Maaloul à la 65e minute, mais Rodrygo (90e +2) et Sergio Arribas (90e +8) ont scellé la victoire pour Real Madrid.



De son côté, Al-Hilal a battu Flamengo (3-2) grâce à un doublé de Salem Al-Dawsari et à un but de Luciano Vietto.



Le stade Moulay Abdallah de Rabat, qui peut accueillir jusqu'à 45 800 spectateurs, est bondé de supporters venus soutenir l'une des deux équipes en compétition.



DJIMET WICHE ENVOYE SPÉCIAL DEPUIS LE STADE MOULAY ABDALLAH DE RABAH