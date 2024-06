Le Royaume-Uni et le Tchad réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération

Lors de cette rencontre, le diplomate britannique a présenté les copies figurées de ses Lettres de Créance au chef de la diplomatie tchadienne. Les discussions ont porté sur les excellentes relations bilatérales entre les deux pays, qui ont été renforcées par l'ouverture récente de l'ambassade du Royaume-Uni au Tchad.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à intensifier leur coopération dans plusieurs domaines clés de développement, notamment dans le domaine de la sécurité et défense. Le Royaume-Uni continuera à soutenir le Tchad dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et l'insécurité.



Les deux pays travailleront ensemble pour promouvoir la croissance économique et la création d'emplois au Tchad.



Le Royaume-Uni s'engage à appuyer le Tchad dans ses efforts d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Les deux parties continueront à dialoguer sur les questions des droits humains.



M. Koulamallah a salué l'engagement du Royaume-Uni à renforcer sa coopération avec le Tchad et a exprimé sa confiance dans le fait que cette coopération contribuera à la paix, à la stabilité et au développement du Tchad.



M. Mattews a quant à lui réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à être un partenaire de premier plan du Tchad et a déclaré qu'il était impatient de travailler avec le gouvernement tchadien pour faire avancer les priorités communes des deux pays.



Cette nouvelle dynamique de coopération entre le Tchad et le Royaume-Uni est un signe positif pour l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays. Elle ouvre la voie à une collaboration accrue dans des domaines d'intérêt mutuel, ce qui contribuera au développement et à la prospérité du Tchad.